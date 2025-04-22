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Названы продукты, которые не стоит есть на шведском столе

Pravda.Ru: сыры и джем не стоит есть на шведском столе
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Depositphotos

Во время приема пищи в отеле в рамках «шведского стола» стоит с осторожностью относиться к чашам с джемом, безе и мармеладом, потому что они являются потенциальными источниками бактерий. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, эти миски могут оставаться открытыми несколько дней. Кроме того, несвежими могут быть нарезанные сыры и мясное ассорти, а также яйца.

«Фрукты, такие как ананас, дыня или арбуз, могут быть источником бактерий. Их нарезают за несколько часов до подачи, и если оставить их при комнатной температуре, бактерии быстро размножаются. Если фрукты утратили блеск или потемнели по краям, они, скорее всего, передержаны», — отметили в сообщении.

Помимо этого, специалисты советуют быть осторожными с зерновыми и орехами, которые привлекают влагу, воздух и даже муравьев, а также ясным фаршем в омлетах или бургерах. Последний может быть приготовлен из остатков.

Эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова до этого говорила, что в ресторанах, где предусмотрен шведский стол, согласно правилам этикета, нельзя накладывать много еды на тарелку и возвращать ее, если она не понравилась.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать готовую еду.

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