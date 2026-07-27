Пенсионерка из Петербурга получила 150 тысяч за падение на эскалаторе в метро

Петербургский метрополитен выплатит компенсацию 74-летней женщине, упавшей на эскалаторе, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

Как установило надзорное ведомство, утром 27 января 2026 года пенсионерка упала из-за резкой остановки эскалатора, который двигался вниз, и получила перелом руки. Инцидент произошел на станции «Гостиный Двор», откуда пострадавшую доставили в больницу.

Женщина до сих пор она проходит восстановление, испытывая боли. В ее интересах прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с ГУП «Петербургский метрополитен». Требования были удовлетворены, и в пользу пенсионерки взыскали 150 тыс. рублей.

До этого юный хоккеист получил компенсацию за сломанный после тренировки нос. Родители пострадавшего сначала обратились в полицию, где подтвердили наличие оснований для проверки по факту причинения легкого вреда здоровью. Однако привлечь второго участника к ответственности нельзя было из-за возраста. Тогда мать пострадавшего подала иск в суд и потребовала компенсацию. итоге суд обязал родителей второго хоккеиста выплатить 171,5 тыс. рублей, а спортивную школу — 101,5 тыс.

Ранее в Омске женщина пострадала на колесе обозрения и отсудила 101 тыс. рублей.