В Омске женщина пострадала во время поездки на колесе обозрения

Жительница Омска отсудила компенсацию за травму, полученную на аттракционе, сообщает прокуратура региона.

В новогодние праздники женщина вместе с семьей посетила один из городских парков, но поездка на колесе обозрения закончилась неудачно. Посетительница упала, получив повреждения в виде перелома ребер, и длительное время находилась на лечении.

Проверка показала, что причиной инцидента стало несоблюдение собственником аттракциона требований безопасности при оказании услуг. Заручившись поддержкой прокурора, пострадавшая подала иск о взыскании компенсации морального вреда и расходов на лечение.

Октябрьский районный суд постановил взыскать с владельца аттракциона 101 тыс. рублей в пользу истицы.

До этого в Стерлитамаке ребенка затянуло в аттракцион. У пострадавшего диагностировали серьезные травмы, среди которых – перелом позвоночника и оторванные пальцы на ноге. Пациента госпитализировали санавиацией в медучреждение. По словам медиков, мальчик минимум полгода не сможет ходить. Его родные пытались добиться помощи от администрации парка и местных властей, но не смогли.

Ранее девушка разбилась из-за неисправных ремней безопасности на экстремальном аттракционе.