Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Омске женщина пострадала во время поездки на колесе обозрения

В Омске женщина пострадала на колесе обозрения и отсудила 101 тысячу рублей
Christoph Reichwein/Global Look Press

Жительница Омска отсудила компенсацию за травму, полученную на аттракционе, сообщает прокуратура региона.

В новогодние праздники женщина вместе с семьей посетила один из городских парков, но поездка на колесе обозрения закончилась неудачно. Посетительница упала, получив повреждения в виде перелома ребер, и длительное время находилась на лечении.

Проверка показала, что причиной инцидента стало несоблюдение собственником аттракциона требований безопасности при оказании услуг. Заручившись поддержкой прокурора, пострадавшая подала иск о взыскании компенсации морального вреда и расходов на лечение.

Октябрьский районный суд постановил взыскать с владельца аттракциона 101 тыс. рублей в пользу истицы.

До этого в Стерлитамаке ребенка затянуло в аттракцион. У пострадавшего диагностировали серьезные травмы, среди которых – перелом позвоночника и оторванные пальцы на ноге. Пациента госпитализировали санавиацией в медучреждение. По словам медиков, мальчик минимум полгода не сможет ходить. Его родные пытались добиться помощи от администрации парка и местных властей, но не смогли.

Ранее девушка разбилась из-за неисправных ремней безопасности на экстремальном аттракционе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда вам не могут отказать в отпуске? 8 ситуаций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!