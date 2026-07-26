Юный хоккеист получил компенсацию за сломанный после тренировки нос

В Москве суд оштрафовал родителей хоккеиста за детскую драку со сломанным носом

В Москве суд взыскал компенсацию за драку между юными хоккеистами, в ходе которой один из них получил перелом носа. Об этом стало известно mk.ru.

Инцидент произошел в декабре 2023 года в раздевалке спорткомплекса после тренировки. Во время потасовки 11-летний мальчик сломал нос 12-летнему сопернику. В результате ему потребовались две операции, из-за чего были сорваны каникулы и новогодние праздники.

Родители пострадавшего сначала обратились в полицию, где подтвердили наличие оснований для проверки по факту причинения легкого вреда здоровью. Однако привлечь второго участника к ответственности нельзя было из-за возраста.

Тогда мать пострадавшего подала иск в Тушинский суд и потребовала компенсацию с семьи мальчика и спортшколы. Суд встал на сторону истца и обязал родителей второго хоккеиста выплатить 171,5 тыс. рублей, а спортивную школу — 101,5 тыс..

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