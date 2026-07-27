Врач предупредила россиян, что клещи могут спровоцировать аллергию на мясо

Укус клеща может спровоцировать у человека аллергию на красное мясо. Причем ее симптомы, как правило, появляются не сразу, а только через 3–6 часов после еды, предупредил в беседе с RT аллерголог-иммунолог Скандинавского Центра Здоровья Даниил Щепеляев.

Он пояснил, что из-за клеща может развиться синдром альфа-гал, то есть речь идет об углеводной молекуле «галактоза-альфа-1,3-галактоза», которая содержится в мясе млекопитающих, включая говядину, свинину и баранину, а также в субпродуктах, молоке и желатине.

«При укусе некоторых видов клещей альфа-гал попадает в кровь вместе со слюной, и организм начинает воспринимать этот сахар как чужеродный, ― объяснил врач. ― В ответ вырабатываются иммуноглобулины класса E (IgE — антитела, которые запускают аллергию)».»

Признаки аллергии выражаются в виде крапивницы, отека губ, а в тяжелых ситуациях может наступить анафилаксия, которая отличается резким падением давления и удушьем. Причем из-за отложенного эффекта симптомов есть риск, что человек не свяжет приступ аллергии с употреблением мяса, отметил специалист.

В подобных ситуациях для выявления причины аллергии необходим анализ крови на специфические IgE к альфа-гал. Важно сдать именно его, так как обычно аллергопробы эту реакцию не учитывают, не связывая укус клеща с риском реакции на красное мясо.

По словам Щепеляева, если у человека развилась такая аллергия, то она не предполагает никакого специфического лечения – придется исключить из рациона продукты с альфа-гал, в первую очередь – красное мясо. Врач призвал не списывать аллергические реакции на случайность и обязательно показаться аллергологу.

До этого специалисты предупредили, что при аллергии на молоко симптомы появляются быстро ― от нескольких минут до часа после употребления продукта. При этом они могут быть неспецифичными и похожими на проявления других проблем ― таких, как непереносимость лактозы, заболевания ЖКТ. Обратить внимание стоит на такие симптомы, как зуд, покраснение, сухость, крапивница, волдыри, отек лица или определенной зоны на лице, боли в животе, вздутие, метеоризм, тошнота, рвота и прочие.

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