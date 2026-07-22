Врач рассказал, как вычислить аллергию на молоко и молочные продукты

При аллергии на молоко симптомы появляются быстро — от нескольких минут до часа после употребления продукта. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Проблема в том, что симптомы аллергии на молоко могут быть неспецифичными — то есть похожими на проявления других проблем (например, непереносимости лактозы, заболеваний ЖКТ). Для начала нужно заметить вот эту связь между едой и реакцией. Вот на что стоит обратить внимание: зуд, покраснение, сухость, крапивница, волдыри, отек лица или определенной зоны на лице, например, подбородка, губ, век, языка. Боли в животе, вздутие, метеоризм, тошнота, рвота, диарея, иногда кровь или слизь в стуле. Со стороны дыхательной системы возможна заложенность носа, насморк, кашель, в редких случаях — затрудненное дыхание. Важный нюанс по времени — при IgE-опосредованной аллергии (самом частом типе) симптомы обычно появляются довольно быстро — от нескольких минут до часа после употребления молока. Но бывают и отсроченные реакции (через несколько часов или даже дней) — это чаще характерно для не-IgE-опосредованных форм», — пояснил врач.

По его словам, усиливает подозрение именно на аллергию реакция даже от небольшого количества молока, например, выпитого кофе с молоком или сливками. Ощущается «заморозка» лица, немеет губа, щека, подбородок, либо ладони начинают гореть, краснеть и чесаться, резко начинается кашель, закладывает нос.

«То есть помнимо отека, проблем с животом, есть кожные респираторные проявления. Есть семейная история аллергий, эти тоже стоит не упускать из виду. Перед визитом к врачу полезно понаблюдать за питанием и симптомами. Какой продукт и в каком количестве вы съели, когда появились симптомы и какие именно. Любые другие детали тоже имеют значение, например, прием лекарств, сопутствующие состояния. Это сильно поможет врачу увидеть закономерность. Не пытайтесь ставить диагноз самостоятельно — симптомы легко спутать. Посетите врача аллерголога-иммунолога. Врач проведет сбор анамнеза, осмотр и на основе наблюдений назначит уточняющие исследования», — рекомендовал Умнов.

Врач может прописать временное исключение всех продуктов, содержащих белки коровьего молока, и иногда даже говядины и телятины, так как есть перекрестная реактивность. Если на фоне исключения симптомы уходят — это весомый аргумент в пользу аллергии. Врач выпишет лекарство от конкретной аллергии.

«Анализ крови на специфические иммуноглобулины класса E (IgE) покажет, если в крови находят повышенные уровни IgE к конкретным белкам молока (казеину, альфа-лактальбумину, бета-лактоглобулину), это говорит о повышенной чувствительности организма конкретно к этим веществам. Этот тест информативен преимущественно при IgE-опосредованной форме. При не-IgE-опосредованной аллергии результат может быть отрицательным, даже если клиническая картина убедительна», — обратил внимание эксперт.

Он добавил, что могут быть проведены так называемые кожные пробы. На кожу наносят микродозы аллергенов молока и оценивают местную реакцию (покраснение, волдырь) через 15–20 минут. Метод тоже направлен на выявление IgE-опосредованной аллергии.

«У него есть противопоказания (например, прием некоторых лекарств, тяжелые кожные заболевания). При необходимости врач может назначить общий или биохимический анализ крови, копрограмму, консультацию гастроэнтеролога или дерматолога, чтобы исключить другие причины симптомов», — заключил Умнов.

Ранее врач назвала россиянам главные симптомы аллергии на кофе.