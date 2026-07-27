В Архангельской области мужчина пытался расправиться с матерью подруги

В Котласе арестовали 33-летнего местного жителя за вооруженное нападение, сообщает

По версии следствия, утром 16 июля в подъезде дома мужчина, будучи пьяным, напал на 49-летнюю мать своей бывшей сожительницы из личной неприязни и несколько раз ударил ее двумя ножами в голову и шею.

Женщине удалось выбраться из подъезда, после чего ей своевременно оказали помощь. Подозреваемого задержали, а суд по ходатайству следствия заключил его под стражу. Сейчас следователи допрашивают свидетелей, назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого в Тюменской области пенсионерка отбивалась от мужа и изрезала его ножом. Пара поссорилась, во время конфликта пострадавший замахивался на женщину, сначала она схватила нож и несколько раз ударила им мужчину по лицу, затем схватила ножницы и вонзила их сожителю в живот. 63-летнего пенсионера госпитализировали, его жену задержали.

Ранее психически больной мужчина изрезал ножом пожилую мать на балконе.