В Тюменской области пенсионерка отбивалась от мужа и изрезала его ножом

В Тобольске пенсионерка изрезала мужа ножом и ударила в живот ножницами во время ссоры, пострадавший попал в больницу. Об этом сообщает УМВД Тюменской области.

О пациенте, госпитализированном с ножевыми ранениями в полицию сообщили врачи. Выяснилось, что травмы 63-летнему пенсионеру нанесла его сожительница. Пара поссорилась, во время конфликта пострадавший замахивался на женщину, сначала она схватила нож и несколько раз ударила им мужчину по лицу, затем схватила ножницы и вонзила их сожителю в живот.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

До этого в Кронштадте пьяная женщина вонзила нож в мужа из-за нехватки внимания. Сначала она попыталась скрыть преступление, соврав, что на мужа напал кто-то посторонний, но затем призналась в содеянном. На суде она раскаялась и рассказала, что выпила слишком много и разозлилась на супруга из-за того, что тот не уделял ей внимания и много играл в компьютер.

Ранее в Кирове тренер по единоборствам избил пенсионеров в подъезде.