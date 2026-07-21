Психически больной мужчина изрезал ножом пожилую мать на балконе

Житель Берлина загнал мать на балкон и расправился с ней при помощи ножа

В Берлине 43-летний мужчина изрезал ножом свою 65-летнюю мать и был задержан, пишет Bild.

Инцидент произошел утром во вторник, 21 июля, на балконе квартиры на Мариендорфской набережной. С улицы прохожие увидели, как мужчина с ножом нападает на пожилую женщину, и вызвали полицию.

К моменту прибытия стражей порядка злоумышленник успел нанести жертве несколько ударов. Правоохранители обнаружили на балконе истекающую кровью женщину и сразу же приступили к реанимации. Затем пострадавшую доставили в больницу, но спасти не смогли.

Нападавшего удалось задержать прямо на месте, однако при задержании он оказал сопротивление, был ранен и тоже попал в медучреждение. По словам соседей, мужчина был «психически ненормальным» еще до совершения преступления. Ведется расследование.

Ранее в Калуге мужчина угодил под суд за расправу над парализованной матерью.