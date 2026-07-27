Стало известно о крупном долге Елены Малышевой в США

Российская телеведущая Елена Малышева перестала платить за особняк в США и накопила долг по налогам около 2 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, Малышева не внесла два квартальных взноса за дом в престижном пригороде Нью-Джерси — Алпайне. В результате образовалась задолженность, которая с учетом процентов составила $22,3 тысячи (около 1,8 млн рублей). Если до 1 августа телеведущая не внесет следующий платеж, то долг увеличится еще на $10,9 тысячи и составит $33,1 тысячи (около 2,7 млн рублей).

Елена Малышева купила особняк в Алпайне еще в 2016 году за $6,4 млн (около 512 млн рублей). Дом площадью 917 квадратных метров расположен на участке 0,8 га. Внутри особняка 21 комната, включая шесть спален и десять ванных. Здание 2000 года постройки выполнено в колониальном стиле с элементами классики и барокко. В интерьере присутствует множество элементов из хрусталя, позолоченных деталей, лепнины и мрамора.

До этого соведущий Малышевой по программе «Жить здорово!», врач Андрей Продеус рассказал, что она сильно переживала из-за нападок по поводу наличия недвижимости в США. Он назвал Малышеву «пророссийским, прогосударственным человеком», заявив, что она имеет возможность заработать на квартиру и жизнь детей в США. Продеус уточнил, что Малышева зарабатывает в частном бизнесе и не имеет отношения к государственным средствам, поэтому ее не за что упрекать.

Ранее Малышева случайно встретилась с европейским президентом.