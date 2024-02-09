Соведущий Малышевой рассказал, как она пережила нападки за недвижимость в США

Телеведущая Елена Малышева сильно переживала из-за обрушившейся на нее критики за наличие недвижимости в США, рассказал ее соведущий по программе «Жить здорово!» профессор, доктор наук, врач Андрей Продеус. Он назвал Малышеву «пророссийским, прогосударственным человеком», заявив, что она имеет возможность заработать на квартиру и жизнь детей в США.

«Будучи женщиной очень человечной и эмоциональной, она переживала и волновалась, потому что 99% того, что писали и говорили — это вранье. <…> Часть вот этих нападок — это определенные пиар-технологии, которые на ней, как на человеке известном, отрабатывались», — сказал Продеус в беседе с телеканалом «360».

Он добавил, что Малышева зарабатывает в частном бизнесе и не имеет отношения к государственным средствам, поэтому ее не за что упрекать.

Говоря о жизни детей телеведущей в США, Продеус отметил, что они остались там после обучения еще в те годы, когда «Америка была реально другой страной».

«Понимаете, Америка Америке рознь», — отметил врач, добавив, что его 24-летний сын тоже живет в Штатах.

Напомним, сообщалось, что Малышева заработала почти семь миллионов рублей на своем медицинском центре. В июне прошлого года она продала свою часть акций в другой компании ООО «Диета Елены Малышевой» — бизнесе по доставке готовых наборов питания для похудения.

В апреле прошлого года телеведущую заметили прогуливающейся по улицам Нью-Йорка. Утверждается, что она владеет особняком за $6,5 млн в пригороде Нью-Йорка, а также она купила две квартиры для своих сыновей, площадь которых составляет примерно 110 м².

Ранее Малышева рассказала об ухудшении самочувствия матери.