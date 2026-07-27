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Общество

Названа предварительная причина гибели иностранцев на Эльбрусе

ФАР: отсутствие планирования стало причиной смерти боснийцев на Эльбрусе
Алексей Даничев/РИА Новости

Отсутствие правильного планирования и нужной реакции на плохой прогноз погоды стали причинами гибели иностранных альпинистов на Эльбрусе. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

Собеседник агентства назвал произошедшее трагедией. По его словам, все российские группы, которые адекватно оценили погодные условия, не стали взбираться на вершину и спокойно спустились к подножию горы. А остальные, в том числе иностранные граждане, несмотря на то, что являлись достаточно опытными альпинистами, не оценили свои возможности, предположил Яковенко.

26 июля стало известно, что пять альпинистов из Боснии и Герцеговины погибли при спуске с Эльбруса, еще двоих участников группы удалось спасти. Один из выживших самостоятельно спустился с горы и вызвал помощь, второго позднее обнаружили спасатели. МЧС и Следственный комитет пока подтвердили обнаружение тел двух человек.

Альпинист Харис Адилович рассказал «Известиям», что с самого начала у группы возникли сложности: гида не было, один из участников сильно замерз, из-за чего первой связке пришлось вернуться. По его словам, главной причиной стал неверный прогноз погоды.

Ранее турист-одиночка сломал ногу на Алтае и три дня ждал помощи.

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