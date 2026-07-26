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Общество

Турист-одиночка сломал ногу на Алтае и три дня ждал помощи

На Алтае спасли туриста, который при падении с 20 метров сломал ногу
МЧС Республики Алтай

На юго-западе Республики Алтай спасатели эвакуировали туриста-одиночку, который сломал ногу и не мог передвигаться самостоятельно. Об этом сообщает на канале в «Максе» управление МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что получили сообщение о туристе в Усть-Коксинском районе 23 июля. Поиски 23-летнего пострадавшего осложнялись тем, что у спасателей не было его точных координат. В итоге молодого человека заметили с вертолета за перевалом Крепкий, у озера Тайменье.

В посте говорится, что спасатели оказали туристу с переломом и другими повреждениями первую помощь. Его поместили на спинальный щит, обеспечили ему теплоизоляцию и эвакуировали в село Усть-Коксу. Там пострадавшего забрала скорая.

До этого СМИ написали, что пять альпинистов из Боснии и Герцеговины не выжили при спуске с Эльбруса, еще двоих участников группы удалось спасти. Один из выживших самостоятельно спустился с горы и вызвал помощь, второго позднее обнаружили спасатели.

Ранее туристка сорвалась с обрыва во время экскурсии на Кавказе.

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