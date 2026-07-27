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Общество

Выживший на Эльбрусе альпинист назвал причину гибели боснийцев

Выживший альпинист Адилович назвал неверный прогноз погоды причиной гибели людей
«Газета.Ru»

Один из выживших на Эльбрусе альпинистов Харис Адилович рассказал «Известиям» о причинах неудачного восхождения.

По его словам, с самого начала у группы возникли сложности: гида не было, один из участников сильно замерз, из-за чего первой связке пришлось вернуться. Вторая связка развернулась на высоте 100–150 м.

«Когда мы закрепили перила на участке маршрута и поднялись выше, то увидели, что наверху ситуация еще хуже. Мы приняли решение возвращаться», — сказал альпинист.

Он упомянул опыт всех туристов в группе: в Боснии и Герцеговине они тренируются почти каждые выходные.

«Дело не в недостаточной подготовке. Я думаю, главной причиной стал неверный прогноз погоды», — заключил Адилович.

До этого СМИ со ссылкой на источники написали, что пять альпинистов из Боснии и Герцеговины погибли при спуске с Эльбруса, еще двоих участников группы удалось спасти. Один из выживших самостоятельно спустился с горы и вызвал помощь, второго позднее обнаружили спасатели.

Ранее турист-одиночка сломал ногу на Алтае и три дня ждал помощи.

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