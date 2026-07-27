Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Врач раскрыл секреты, которые помогут омолодить сердце без препаратов

Врач Конев: диета поможет омолодить сердце без препаратов
Shutterstock

Изменение образа жизни поможет омолодить сердце без медицинских препаратов. Об этом Pravda.Ru рассказал кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев.

По его словам, попытки затормозить необратимые процессы важно делать исходя из долгосрочной стратегии.

«Профилактика здорового образа жизни сейчас работает. Все остальные медицинские факторы пока не работают. Вернее, работают очень слабо», — пояснил Конев.

В частности, врач посоветовал придерживаться диеты и заниматься физической активностью, чтобы поддерживать работу сердца. Он предупредил, что длительный отказ от физических усилий запускает опасные процессы трансформации миокарда, которые снижают качество жизни в зрелом возрасте. Простая повседневная активность может заменить сложные медицинские манипуляции при условии регулярности нагрузок.

Диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова до этого говорила, что три овоща и два фрукта в день составляют основу формулы долголетия и являются главной инвестицией в здоровье организма. Все научные исследования подтверждают критическую важность растительной пищи, которая выступает мерой профилактики сахарного диабета, сердечно-сосудистых и прочих заболеваний.

Ранее была названа главная привычка для бодрости и продления молодости.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 27 июля. Новая мера поддержки для женщин с детьми, схема с «заблокированной» картой и миф о дубе Петра I
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!