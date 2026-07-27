Врач раскрыл секреты, которые помогут омолодить сердце без препаратов

Изменение образа жизни поможет омолодить сердце без медицинских препаратов. Об этом Pravda.Ru рассказал кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев.

По его словам, попытки затормозить необратимые процессы важно делать исходя из долгосрочной стратегии.

«Профилактика здорового образа жизни сейчас работает. Все остальные медицинские факторы пока не работают. Вернее, работают очень слабо», — пояснил Конев.

В частности, врач посоветовал придерживаться диеты и заниматься физической активностью, чтобы поддерживать работу сердца. Он предупредил, что длительный отказ от физических усилий запускает опасные процессы трансформации миокарда, которые снижают качество жизни в зрелом возрасте. Простая повседневная активность может заменить сложные медицинские манипуляции при условии регулярности нагрузок.

Диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова до этого говорила, что три овоща и два фрукта в день составляют основу формулы долголетия и являются главной инвестицией в здоровье организма. Все научные исследования подтверждают критическую важность растительной пищи, которая выступает мерой профилактики сахарного диабета, сердечно-сосудистых и прочих заболеваний.

Ранее была названа главная привычка для бодрости и продления молодости.