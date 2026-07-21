Врач Гринйер: пробуждение в одно и то же время – ключ к долголетию

Соблюдение режима сна и привычка просыпаться в одно и то же время – это главный ключ к долголетию, а также гарантия гормонального баланса и бодрости в течение дня. Важнее именно регулярность графика, а не продолжительность ночного отдыха, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на комментарий врача-терапевта Доминика Гринйера для HuffPost.

По словам специалиста, исследования доказали пользу регулярного графика сна, отметив, что следование режиму важнее длительности отдыха. Привычка следовать распорядку дня позволяет регулировать уровень энергии, контролировать гормональный баланс, а также напрямую влияет на качество сна.

Кроме того, важно после пробуждения проводить на улице не менее 30 минут – по словам терапевта, это позволяет настроить циркадные ритмы, а также повысить концентрацию. В распорядок дня врач посоветовал также включить обязательный завтрак, насыщенный белком – это гарантия долгой сытости и энергии, пояснил он. Перед кофе утром нужно выпивать стакан воды.

Кроме того, для долгой и здоровой жизни Гринйер порекомендовал не пренебрегать утренней зарядкой, а также отказаться от серфинга в соцсетях сразу после пробуждения.

До этого врачи общей практики Люси Хупер и Мохаммед Энаят заявили, что, хотя регулярные тренировки и здоровое питание способствуют продлению здоровых лет жизни, однако решающее значение для долголетия имеют сон и управление стрессом. Сон необходим для восстановления, гормональной регуляции, когнитивных функций, здоровья кожи и снижения уровня воспаления в организме, в то время как некачественный отдых ускоряет старение как внутренних, так и внешних органов и систем, подчеркнули специалисты.

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