«Мощный эффект»: врач раскрыла формулу питания для отложенного старения

Три овоща и два фрукта в день составляют основу формулы долголетия и являются главной инвестицией в здоровье организма. Все научные исследования подтверждают критическую важность растительной пищи, которая выступает мерой профилактики сахарного диабета, сердечно-сосудистых и прочих заболеваний, рассказала диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Главная польза от растительных продуктов заключается в мощном биохимическом составе – в них много витаминов, минералов и антиоксидантов, которые требуются организму для снижения воспалений, укрепления иммунитета, борьбы с окислительным стрессом. Кроме того, в растениях много клетчатки, крайне важной для здоровья кишечника, а также фитонутриентов, которые замедляют возрастные изменения, подчеркнула врач. При правильном балансе растительных продуктов их положительный эффект значительно учитывается, отметила она.

«Три овоща в день, разнообразных по цвету и виду, обеспечивают организм бета-каротином, ликопином и флавоноидами, — пояснила Дианова. — Два фрукта позволяют получить витамин С, антоцианы и природные сахара, которые дают энергию без резких скачков глюкозы в крови».

По словам специалиста, переход на питание, основанное на растительных продуктах, оказывает комплексный эффект на организм, включая укрепление сердечно-сосудистой системы и ЖКТ, контроль веса и разгон метаболизма. Кроме того, такой тип питания значительно снижает риск развития онкозаболеваний за счет того, что антиоксиданты и фитохимические вещества защищают ДНК клеток от повреждений и мутаций, подчеркнула врач.

Дианова посоветовала россиянам ориентироваться на правило одной тарелки, которое заключается в том, что во время основных приемов пищи за день человек должен съедать две-три порции овощей и одну порцию фруктов. Кроме того, по ее мнению, важно, чтобы в рацион хотя бы раз в день включались именно необработанные овощи, в остальные приемы пищи их можно варить, запекать или жарить на рафинированном масле.

«Формула «три овоща плюс два фрукта в день» — это не просто рекомендация, а реальный путь к качественному, замедленному старению», заключила специалист.

До этого ученые Пермского Политеха предупредили об опасности трендовой «плотоядной» диеты, предполагающей отказ от растительной пищи. Исследователи подчеркнули, что такой тип питания приводит к дефициту витаминов и минералов, а отсутствие клетчатки нарушает работу кишечника и ослабляет иммунитет. Недостаток углеводов грозит гипогликемией, нарушением работы мозга и системными сбоями.

Ранее врач назвал пять опасных мифов о пользе еды с огорода.