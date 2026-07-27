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Общество

Россиянам объяснили, в каких случаях нужно установить газовый счетчик

Депутат Якубовский: для некоторых квартир обязателен монтаж газовых счетчиков
Стрингер/РИА Новости

В некоторых домах и квартирах необходимо установить газовый счетчик. В первую очередь это касается случаев, когда газовое оборудование используется для отопления помещений, объяснил в беседе с RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, важно учитывать максимальный часовой расход оборудования. Так, если он составляет менее двух кубометров газа в час, то установка счетчика необязательна. Проверить информацию можно в техдокументации на котел или другое газовое оборудование, пояснил депутат.

Приборы учета влияют не на тариф, а именно на способ расчетов, подчеркнул Якубовский. Так, если прибор исправен и опломбирован, то собственник платит только за фактически потребленный газ.

«Без счетчика плата начисляется по нормативу: для приготовления пищи и нагрева воды учитывается количество проживающих, а для отопления — площадь помещения», — заключил парламентарий.

До этого в Минстрое РФ заявили, что сообщения об изменениях с 1 августа порядка передачи показаний счетчиков воды не соответствуют действительности. В ведомстве напомнили, что норма о передаче показаний по расходу воды до 25-го числа текущего месяца действует больше 10 лет, как и расчет по среднему потреблению в случае просрочки.

В Госдуме ранее предупредили о риске нарваться на обман при замене счетчиков.

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