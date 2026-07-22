В Госдуме предупредили о риске нарваться на обман при замене счетчиков

Россияне могут столкнуться с недобросовестными компаниями, навязывающими срочную замену счетчиков без предварительной проверки, причем иногда необходимости в работах нет, так как еще не истек межповерочный интервал. Кроме того, жильцов могут вынудить приобрести дорогие модели приборов учета, которые нужны только для конкретных условий, предупредил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Еще один риск сотрудничества с нечистыми на руку организациями – нарваться на оплату дополнительных услуг, которые заранее не согласовывались. Депутат призвал во избежание подобного обмана всегда проверять лицензию подрядной компании и не соглашаться на замену счетчиков, если их срок эксплуатации еще не закончился. Кроме того, по его словам, следует всегда заключать письменный договор, в котором будут прописаны все услуги и их конкретная итоговая стоимость.

Что касается требований к приборам учета, то счетчик холодной воды следует менять либо при механической поломке, либо при истечении срока службы.

«Если счётчик исправен, но истёк межповерочный интервал (четыре года для горячей воды и шесть лет для холодной), его не нужно менять — достаточно провести поверку в аккредитованной лаборатории», ― подчеркнул Панеш.

Меняют счетчики либо сотрудники УК, либо организации, имеющие соответствующую лицензию. После установки нового счетчика работник должен вызвать представителя УК или ресурсоснабжающей организации, при участии которых прибор следует опломбировать. Делается это бесплатно в течение 15 дней после подачи заявления, пояснил депутат.

Он также напомнил, что во многих регионах действуют льготы для отдельных категорий населения. В частности, для пенсионеров, инвалидов, ветеранов труда и многодетных семей предусмотрена либо скидка, либо бесплатная установка приборов учета. Уточнить эту информацию можно в органах соцзащиты, заключил парламентарий.

До этого сообщалось, что россияне через «Госуслуги» получают уведомления о приближении срока поверки счетчиков воды, с мая было направлено свыше 500 тыс. таких предупреждений. Гражданам предлагают оформить заявку на поверку или сообщить об ошибке в данных счетчика. Отмечается, что новый механизм позволит своевременно получать напоминания через ЕПГУ, не пропускать сроки поверки и избежать начислений по среднему или нормативу вместо начислений по показаниям приборов учета.

Мошенники ранее придумали новую схему обмана с поверкой счетчиков.