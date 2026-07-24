Минстрой опроверг изменения порядка передачи показаний счетчиков воды

Публикации, согласно которым с 1 августа изменится порядок передачи показаний счетчиков воды, не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минстроя России.

В ведомстве напомнили, что норма о передаче показаний по расходу воды до 25-го числа текущего месяца действует больше 10 лет, как и расчет по среднему потреблению в случае просрочки.

В Минстрое пояснили, что соответствующие правила установлены постановлением правительства № 354 от 6 мая 2011 года. Кроме того, давно действует норма, согласно которой, если данные не поступят вовремя, расчет может быть проведен на основе среднего потребления за предыдущие 6 месяцев.

21 июля Life.ru со ссылкой на ресурс «Объясняем.рф» сообщил, что с 1 августа 2026 года в России вступают в силу обновленные правила передачи данных с индивидуальных приборов учета воды, которые коснутся всех собственников жилья. Согласно нововведениям, любая задержка или ошибка в показаниях может привести к значительному росту сумм в платежках. Кроме того, управляющие компании и расчетные центры, по информации издания, якобы перейдут на более жесткий регламент обработки сведений, опираясь на постановление правительства РФ № 354.

Ранее в Госдуме предупредили о риске нарваться на обман при замене счетчиков.