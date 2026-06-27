Россиян предостерегли от замачивания клубники в соде

Даже аппетитные на вид плоды ягод могут потерять вкус и свежесть уже через несколько часов после покупки. О том, как отличить качественные ягоды от залежавшихся, как правильно хранить их дома и безопасно перевозить, «Газете.Ru» рассказала Мария Чугурова, катман директор департамента закупки свежих фруктов и овощей в в Самокат.

«Свежий сбор можно определить по нескольким признакам. Ягоды не всегда выглядят идеально — особенно если речь идет о сезонной грунтовой продукции: плоды могут немного отличаться по размеру или форме, но это никак не влияет на их вкус и сладость. При этом важно обращать внимание на общее состояние ягод: они должны быть упругими, без явных повреждений и признаков того, что продукт начал портиться. Если в упаковке заметна влага, а сами плоды выглядят слишком мягкими или потемневшими, это может говорить о том, что ягоды уже не первой свежести. У клубники, например, листья должны оставаться зелеными и свежими — подсохшая или пожелтевшая плодоножка часто указывает на длительное хранение», — объясняет эксперт.

По словам Марии Чугуровой, один из самых распространенных мифов связан с размером ягод. Многие считают, что крупная клубника менее сладкая, однако вкус зависит прежде всего от сорта, степени зрелости и условий выращивания. Иногда крупноплодные сорта действительно могут быть менее насыщенными по вкусу, но сам размер ягоды не является показателем качества.

Однако важно не только правильно выбрать ягоды, но и сохранить их свежесть после покупки. Так, например, Чугурова не рекомендует мыть ягоды сразу: лишняя влага ускоряет появление плесени и сокращает срок хранения продукта. Лучше держать ягоды сухими в упаковке с доступом воздуха и мыть только перед употреблением.

Популярный в сети способ «замачивания в соде» для нейтрализации пестицидов эксперт оценивает скептически.

«Щелочная среда воздействует на нежную оболочку ягод: сода вытягивает влагу, делает мякоть рыхлой и может повлиять на вкус продукта. Кроме того, такой способ не даёт доказанной эффективности при бытовой обработке ягод. Для обычного очищения вполне достаточно тщательно промыть их под прохладной проточной водой непосредственно перед едой», — объясняет эксперт.

Если ягоды планируется везти за город или на пикник, важно минимизировать давление на плоды и защитить их от перегрева. Для транспортировки лучше использовать широкие неглубокие контейнеры и не укладывать ягоды в несколько слоев — нижние плоды быстро помнутся под собственным весом.

«Во время поездки ягоды желательно держать в наиболее прохладной части автомобиля и не оставлять под прямыми солнечными лучами. Дополнительно контейнер можно обернуть слегка влажным полотенцем — это поможет немного снизить температуру внутри упаковки», — советует эксперт.

Ранее россиянам рассказали о пользе клубники.