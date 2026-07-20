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Профессор объяснил, почему нельзя сажать малину рядом с клубникой

Профессор Ларионов: сажать малину рядом с клубникой не стоит из-за вредителей
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На первый взгляд малина и клубника кажутся идеальными соседями на участке: обе культуры популярны, любят плодородную почву и требуют схожего ухода. Однако высаживать их рядом не рекомендуется, рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов.

«Основная причина связана с болезнями и вредителями. У малины и клубники есть ряд общих патогенов, включая некоторые грибковые заболевания, а также вредители, способные повреждать обе культуры. Если одна из посадок заражается, проблема может быстро распространиться на соседние растения, что усложняет борьбу и увеличивает риск потери урожая», — объяснил он.

Еще один фактор — конкуренция за ресурсы. Корневая система малины активно развивается и способна занимать значительную площадь. В результате клубника может получать меньше влаги и питательных веществ, особенно на небольших участках и при недостаточном уходе.

«Кроме того, разросшиеся кусты малины создают затенение. Для клубники это не лучший вариант, поскольку для формирования сладких и крупных ягод ей требуется достаточное количество солнечного света. В условиях постоянной тени урожайность может снижаться, а ягоды становятся мельче», — отметил специалист.

Определенные сложности возникают и при уходе. У этих культур разные сроки обновления посадок, особенности обрезки и схемы обработки. Совместное размещение нередко делает агротехнику менее удобной и увеличивает риск ошибок.

«При этом говорить о строгом запрете на такое соседство нельзя. Если участок небольшой и возможности разместить культуры отдельно нет, их можно выращивать рядом при соблюдении достаточной дистанции, регулярном контроле заболеваний и грамотном уходе», — сказал профессор Ларионов.

Однако с точки зрения здоровья растений и получения стабильного урожая оптимальным решением считается размещение малины и клубники на отдельных грядках или хотя бы на значительном расстоянии друг от друга. Такой подход помогает снизить риск распространения болезней и создать для каждой культуры наиболее комфортные условия роста.

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