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Врач рассказал, кому опасно есть огурцы

Врач Поляков: огурцы опасно есть при склонности к образованию камней в почках
Shutterstock

Огурцы считаются безобидным продуктом, однако, некоторым людям стоит быть осторожнее с ними. Об этом в комментарии aif.ru рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

Так, по его словам, этот овощ важно есть в ограниченном количестве тем, у кого есть склонность к образованию камней в почках, поскольку в нем присутствуют оксалаты. В избытке они могут повысить риск камнеобразования. Огурцы также могут представлять опасность при расстройствах пищеварения, в том числе при синдроме избыточного бактериального роста. Они могут вызвать метеоризм, вздутие и ощутимый дискомфорт.

Врач также отдельно затронул тему качества плодов.

«Если огурцы выращивались с чрезмерным применением удобрений, нитраты накапливаются преимущественно в кожуре. Это способно негативно воздействовать на микрофлору, усиливать общую интоксикацию и превращаться в более токсичные вещества», — заключил Поляков.

Нутрициолог и тренер по здоровому образу жизни Татьяна Фадеева и Алексей Куренин, агроном, технический консультант Гродан (бизнес-подразделение РОКВУЛ), до этого рассказали «Газете.Ru», что в жару важно включать в свой рацион овощи, которые содержат много воды, калия и антиоксидантов и помогают поддерживать водно-солевой баланс: огурцы, томаты, болгарский перец, кабачки, сельдерей и листовая зелень.

Ранее диетолог назвал безопасную норму помидоров и огурцов.

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