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Общество

Россиянам назвали овощи, которые лучше всего есть в жару

Нутрициолог Фадеева: в жару стоит есть перцы, томаты и огурцы
Shutterstock

В жару организм испытывает дополнительную нагрузку: высокая температура влияет на самочувствие и энергичность человека. При таких погодных условиях важно скорректировать рацион и выбирать продукты, которые помогут легче перенести жару. Татьяна Фадеева, нутрициолог и тренер по здоровому образу жизни, и Алексей Куренин, агроном, технический консультант Гродан (бизнес-подразделение РОКВУЛ), рассказали «Газете.Ru», какие овощи следует включить в меню для поддержания нужного уровня гидратации.

«В жару организм теряет большое количество жидкости через потоотделение. При этом с водой уходят электролиты, особенно натрий и калий, за счет чего обезвоживание может наступать быстрее даже при обычной активности. Поэтому важно адаптировать свой рацион питания: уменьшить долю тяжелой, жирной пищи и сделать акцент на легких продуктах с высоким содержанием воды. Важно отметить, что жидкость из овощей, фруктов и супов медленнее усваивается и дольше удерживается в организме благодаря сочетанию с клетчаткой, минералами и органическими соединениями», — объяснила Татьяна Фадеева.

Эксперт добавила, что в жаркое время года важно поддерживать баланс минералов и не ограничиваться только увеличением потребляемой жидкости. Также она рекомендовала включать в свой рацион овощи, которые содержат много воды, калия и антиоксидантов и помогают поддерживать водно-солевой баланс: огурцы, томаты, болгарский перец, кабачки, сельдерей и листовая зелень.

«Летом действительно важно не забывать о гидратации и включать в рацион продукты с большим содержанием воды, например, перцы, томаты и огурцы. Большинство таких овощей, представленных в российских магазинах, выращиваются с соблюдением строгих стандартов. Поэтому тем, у кого нет собственного огорода или кто еще не вырастил свои, не стоит опасаться тепличных овощей», — добавил Алексей Куренин, агроном, технический консультант Гродан (бизнес-подразделение РОКВУЛ).

Ранее россиянам рассказали, какие овощи становятся полезнее после термообработки.

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