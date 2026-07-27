Диетолог назвал безопасную норму помидоров и огурцов

Диетолог Поляков: в день можно съедать до 500 г огурцов и помидоров

Для получения пользы от летних овощей важно придерживаться простого количественного ориентира. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

По его словам, без вреда для здоровья в день можно съедать суммарно около 500 г помидоров и огурцов, например, по два средних овоща. Диетолог уточнил, что этого хватит, чтобы получить достаточно клетчатки и витаминов, но не перегружать организм потенциально раздражающими веществами. Он также посоветовал не пытаться закрывать всю овощную норму исключительно томатами и огурцами.

«Этого объема вполне достаточно. Остальную дневную норму по клетчатке лучше добирать за счет других сезонных овощей: зелени, кабачков, болгарского перца, капусты. Так рацион будет разнообразнее и безопаснее», — заключил Поляков.

Нутрициолог и тренер по здоровому образу жизни Татьяна Фадеева и Алексей Куренин, агроном, технический консультант Гродан (бизнес-подразделение РОКВУЛ), до этого рассказали «Газете.Ru», что в жару организм испытывает дополнительную нагрузку: высокая температура влияет на самочувствие и энергичность человека. При таких погодных условиях важно скорректировать рацион и выбирать продукты, которые помогут легче перенести жару. Так, по их словам, важно включать в свой рацион овощи, которые содержат много воды, калия и антиоксидантов и помогают поддерживать водно-солевой баланс: огурцы, томаты, болгарский перец, кабачки, сельдерей и листовая зелень.

Ранее были названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике, но все это делают.