Названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике, но все это делают

Холодильник действительно помогает продлить срок хранения продуктов, но далеко не все продукты выигрывают от низких температур. Многие по привычке убирают туда буквально все покупки из магазина, хотя для некоторых продуктов это не только бесполезно, но и может ухудшить их вкус, текстуру и пищевую ценность, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова.

«Один из самых распространенных примеров — помидоры. При низкой температуре разрушаются соединения, отвечающие за их аромат и вкус, а мякоть становится более рыхлой. Если томаты еще не полностью созрели, холодильник практически останавливает этот процесс», — объяснила она.

Картофель тоже не любит холод. При температуре ниже +6 °C часть крахмала начинает превращаться в сахара. В результате картофель становится более сладким, а при жарке быстрее темнеет. Кроме того, меняется его структура и вкус.

«Не рекомендуется хранить в холодильнике репчатый лук. Во влажной среде он быстрее размягчается, начинает прорастать и может покрываться плесенью. Исключение составляет уже очищенный или разрезанный лук — его, наоборот, необходимо убрать в холодильник в закрытом контейнере», — сказала эксперт.

Чеснок также лучше хранить в сухом, темном и хорошо проветриваемом месте. В холодильнике он быстрее теряет плотность, может начать прорастать и становится более восприимчивым к плесени.

Многие убирают в холодильник хлеб, считая, что так он дольше сохранится свежим. На самом деле при низкой температуре процесс черствения происходит даже быстрее. Хранить хлеб лучше при комнатной температуре в хлебнице, а если его нужно сохранить надолго — заморозить.

«Еще один продукт, который часто хранят неправильно, — мед. В холодильнике он быстрее кристаллизуется, становится густым и теряет привычную консистенцию. При этом с точки зрения безопасности необходимости хранить мед в холоде нет», — считает эксперт.

Не стоит хранить в холодильнике бананы, особенно недозревшие. Низкая температура повреждает клетки кожуры, из-за чего она быстро темнеет, а созревание плодов замедляется или проходит неправильно.

«Кофе тоже лучше не держать в холодильнике. Зерна и молотый кофе легко впитывают посторонние запахи и влагу, что негативно влияет на аромат напитка», — сказала она.

При этом многие рекомендации касаются именно целых продуктов. После нарезки или очистки правила меняются. Например, разрезанные помидоры, очищенный лук или вскрытые соусы требуют хранения в холодильнике.

Ранее россиянам назвали самые вредные макароны.