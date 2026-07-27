Синоптик предупредила москвичей о частой смене погоды в конце июля

В последнюю неделю июля в Москве ожидается неустойчивая погода, жителям столицы и области не стоит ждать ни изнуряющей жары, ни затяжных периодов солнечного штиля. Об этом aif.ru рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, регион будет находиться под перекрестным влиянием атмосферных фронтов с разных сторон, поэтому погода будет постоянно меняться. При этом ожидаются ежедневные осадки — различной интенсивности и локального характера.

«Погода сохранится неустойчивая. Сначала скажется влияние атмосферного фронта южного циклона, затем — северо-западного, который придет с Карелии и Ленинградской области. Будет преобладать облачная погода с прояснениями, то есть яркого солнца нам ждать не приходится», — сообщила Позднякова.

Синоптик добавила, что температура воздуха останется в пределах климатических значений, ночью она будет составлять около +15–16°C, днем в начале недели — +22–24°C, к концу +20–25°C.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова до этого говорила, что в Московском регионе до конца следующей рабочей недели прогнозируется неустойчивая погода. Синоптик сообщила, что погода сильно не поменяется.

Ранее жителям Москвы и Подмосковья объяснили, к каким дождям на неделе готовиться.