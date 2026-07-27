Жителям Москвы и Подмосковья объяснили, к каким дождям на неделе готовится

Синоптик Макарова: всю рабочую неделю в Московском регионе будут умеренные дожди

В будни дожди в Москве и Подмосковье будут умеренными, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

Синоптик пояснила, что такими считаются осадки, когда их выпадает до 14 мм за 12 часов (14 кг воды на каждый квадратный метр поверхности Земли, чуть меньше полутора ведер. — «Газета.Ru»).

«От 15 уже по Москве осадки считаются сильными. И наиболее интенсивными они будут где-то в середине недели», — заявила специалист.

Она отметила, что этот прогноз — предварительный: интенсивность осадков можно предсказать точно только на три дня. Несмотря на это, на будущей неделе в Московском регионе не ожидается ничего экстремального.

25 июля на Ростов-на-Дону обрушился «ураган века». В городе повалило более 1 тыс. деревьев, многие из которых упали на автомобили, также возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Из-за стихии пострадали десятки горожан, один человек не выжил. Кроме того, в регионе выбились из графика 89 пассажирских поездов. Власти ввели режим ЧС. Местные жители признались, что «такого апокалипсиса не припомнят даже старожилы».

Ранее появились видео «урагана века» во время свадеб в Ростове-на-Дону.