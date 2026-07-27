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Общество

Водитель заживо сварился в кипятке после ДТП в Хабаровском крае

ГАИ: водитель заживо сварился, врезавшись в теплотрассу в Комсомольске-на-Амуре
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

Водитель заживо сварился под напором горячей воды после столкновения с теплотрассой в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 36-летний мужчина не справился с управлением на большой скорости, после чего автомобиль выехал с проезжей части и врезался в павильон теплового пункта. После столкновения на водителя хлынул кипяток. 44-летнего пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами.

До этого в Ярославской области экскурсионный автобус с пассажирами улетел в кювет и перевернулся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Последствия инцидента попали на видео. На кадрах видно, что у автобуса пробито лобовое стекло, отсутствуют стекла в окнах, а также смят кузов.

Также известно, что 62-летний водитель автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением, съехал в кювет, после чего автобус опрокинулся.

Ранее в Красноярском крае попал в ДТП автобус с 27 детьми.

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