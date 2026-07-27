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Общество

В Белгороде пожарные потушили возгорания в домах

Демидов: в Белгороде ликвидировали возгорания в домах после атаки беспилотников
Сергей Аверин/РИА Новости

Глава Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем канале на платформе «Макс», что специалисты устранили возгорания в домах, возникшие из-за атаки беспилотников на город.

По словам мэра, в двух многоэтажных домах временно отключены коммуникации.

«Возгорания ликвидированы, но возвращение в некоторые квартиры пока невозможно. Территория оцеплена и охраняется», — написал Демидов.

Он уточнил, что жильцы пострадавших домов были доставлены в пункты временного размещения.

По информации оперштаба Белгородской области, в ночь на 27 июля Белгород попал под массированные удары беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, в результате которых пострадали 12 человек, в том числе двое детей. В результате атаки дронов в городе загорелись несколько квартир многоквартирного дома. Также разрушился частный дом. Помимо этого, загорелось более 15 припаркованных автомобилей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

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