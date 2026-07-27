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Россиянам раскрыли действенный способ легко уснуть

Психолог Харрис: быстро уснуть поможет перебор слов одной темы по алфавиту
amedeoemaja/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы быстро уснуть и избавиться от навязчивых мыслей, достаточно придумать абсолютно любую категорию предметов или явлений, а затем начать вспоминать в алфавитном порядке связанные с ней слова. Об этом лайфхаке сообщила американский психолог, невролог Шелби Харрис порталу Yahoo.

Например, к категории «продукты» подходят такие слова как «абрикос», «бекон», «ветчина», «грибы» и так далее. Секрет достаточно прост — это одновременно скучно и увлекательно для мозга.

Сам лайфхак, по словам психолога, является модернизированной версией когнитивной перетасовки. Этот метод придумал философ Люк П. Бодуэн в 1989 году. Однако он рекомендовал нагружать мозг нейтральной задачей: взять любое слово и потом придумать другие, не связанные между собой слова так, чтобы они начинались на каждую из букв первого слова.

До этого ученые из Национального фонда сна США выяснили, что люди с низким качеством сна чаще чувствуют себя старше своего возраста. Участников исследования попросили ответить на вопрос: «На сколько лет вы себя чувствуете?» Затем ученые сопоставили ответы с данными о качестве сна, бессоннице, регулярности режима и дневной сонливости.

Ранее врач объяснила, как правильно спать днем, чтобы не быть разбитым.

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