Плохой сон заставляет людей ощущать старение, выяснили ученые

Люди с низким качеством сна чаще чувствуют себя старше своего возраста. К такому выводу пришли исследователи из Национального фонда сна США, проанализировав данные более трех тысяч взрослых добровольцев. Результаты работы опубликованы в журнале Sleep.

Участников исследования попросили ответить на вопрос: «На сколько лет вы себя чувствуете?» Затем ученые сопоставили ответы с данными о качестве сна, бессоннице, регулярности режима и дневной сонливости.

Оказалось, что люди, ощущавшие себя старше своего реального возраста, значительно чаще жаловались на проблемы со сном. У них чаще наблюдались симптомы бессонницы, нерегулярный график сна, повышенная сонливость днем и в целом более низкая удовлетворенность качеством ночного отдыха.

Авторы отмечают, что речь идет не просто о влиянии возраста или настроения. Связь сохранялась даже после учета таких факторов, как реальный возраст, пол, депрессия и тревожность. Иными словами, ощущение собственной «старости» оказалось тесно связано именно с качеством сна.

Кроме того, участники, которые чувствовали себя старше, чаще сообщали о различных проблемах со здоровьем — хронической боли, ухудшении самочувствия и других физических симптомах. Анализ показал, что сон может выступать связующим звеном между субъективным ощущением возраста и состоянием организма.

Особое значение, по словам исследователей, имеет регулярность сна. Предыдущие работы уже показывали, что стабильный режим может быть даже более важным для здоровья, чем сама продолжительность сна.

При этом ученые подчеркивают, что исследование не позволяет установить причинно-следственную связь. Пока неясно, заставляет ли плохой сон чувствовать себя старше или же ощущение старения само по себе ухудшает сон. Не исключено и влияние других факторов, например хронического стресса или скрытых заболеваний.

Ранее ученые выяснили, как возраст потери девственности влияет на старение.