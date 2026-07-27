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Общество

Путин утвердил уголовное наказание за махинации с сим-картами для мигрантов

Путин подписал закон о наказании за нарушения при продаже сим-карт иностранцам
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за оформление договоров мобильной связи с иностранными гражданами без указания IMEI-кода телефона или с внесением заведомо ложных сведений об устройстве. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно новой статье 274.6 УК РФ, ответственность наступает, если продавец сим-карты оформил договор без указания идентификатора устройства либо указал недостоверный IMEI-код, при условии, что ранее в течение года он уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение или имеет судимость по такой статье.

Максимальное наказание предусматривает до одного года лишения свободы. Также возможны штраф от 300 до 500 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы либо арест.
Кроме того, закон усиливает ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, а также тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений.

До этого Путин утвердил комплекс законодательных инициатив, направленных на усиление защиты населения от кибермошенников и преступников, использующих телефонную связь. Новые законы устанавливают жесткий лимит на количество банковских карт, которые может открыть один человек — не более 20 единиц.

Ранее россиян предупредили о крадущих в WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram биометрию киберпреступниках.

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