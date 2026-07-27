Белгород частично обесточен, слышны взрывы

В некоторых районах Белгорода пропал свет. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

По их данным, около полуночи в городе объявили опасность атаки БПЛА. После этого горожане заметили столб дыма: черное облако поднялось над городом на фоне взрывов.

В следующем посте говорилось о повторной угрозе атаки дронов. Жителей попросили укрыться и не приближаться к окнам. Затем на фоне продолжающегося налета раздались новые взрывы.

25 июля украинские дроны атаковали Тюмень во время Дня города. Беспилотник упал на территории местного НПЗ (нефтеперерабатывающего завода), произошло возгорание. Празднование временно приостановили — местных с помощью громкоговорителей призвали покинуть открытые площадки. Однако уже через несколько часов гуляния возобновились, хоть и без запланированного фейерверка.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.