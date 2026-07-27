В Госдуме предложили искать хозяев бездомным собакам

Депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР) заявил в разговоре с ТАСС, что систему работы с бездомными животными надо менять.

По его словам, ЛДПР поддерживает переход от возвращения отловленных собак на улицы к системе безвозвратного отлова, содержания в приютах и поиска новых владельцев. Селезнев также отметил, что необходимо создать специализированную службу по отлову бездомных животных.

Депутат считает, что нужно также ужесточить контроль за потенциально опасными породами животных, расширить перечень опасных пород собак, внедрить обязательную регистрацию и чипирование домашних животных, дать регионам больше полномочий по решению ситуаций, в которых безнадзорные животные создают угрозу жизни и здоровью людей.

Парламентарий сообщил, что ЛДПР предложила обязать владельцев потенциально опасных собак оформлять страховку, которая позволит пострадавшим быстрее получать компенсацию — до 1 млн рублей за вред жизни или здоровью и до 200 тысяч рублей за ущерб имуществу. По его словам, первый вариант законопроекта был отклонен, однако ЛДПР заявила о намерении доработать его и повторно внести в Госдуму.

В мае Красноярский краевой суд отказал в удовлетворении коллективных исков граждан, требовавших признать недействующим региональный закон, разрешающий усыплять агрессивных бездомных животных. Истцы оспаривали несколько документов. В их числе закон края от 20 ноября 2025 года, который определяет правила обращения с животными, а также постановления правительства региона о работе с бездомными собаками и порядке содержания их в пунктах временного размещения. Кроме того, граждане требовали отменить приказ министерства природных ресурсов о методике определения немотивированной агрессии у животных.

Ранее в Индии собака отдала жизнь ради спасения детей, вступив в схватку со змеей.