Бездомная собака ценой собственной жизни спасла от ядовитой змеи 30 детей

Бездомный пес стал героем в Индии, защитив ценой собственной жизни множество детей, сообщает Times of India.
Все произошло в понедельник, 27 апреля, в деревне Дхиракула в восточном штате Одиша. Около 8:30 утра около 30 учеников местной школы сидели на улице, когда к ним приблизилась рептилия.
Щенок по кличке Кали первым заметил угрозу и бросился на ядовитую змею, встав между ней и детьми. Собака сражалась яростно, не отступая, получила укусы в пасть, но растерзала пресмыкающееся, не дав ему добраться до малышей. В результате ни один ребенок не пострадал.
Очевидцы отметили храбрость животного, спасшего жизни. Жители деревни почтили пса человеческими почестями: накрыли его тело белой тканью и украсили цветами, провожая в последний путь.
