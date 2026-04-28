Бездомная собака ценой собственной жизни спасла от ядовитой змеи 30 детей

В Индии собака отдала жизнь ради спасения детей, вступив в схватку со змеей
Бездомный пес стал героем в Индии, защитив ценой собственной жизни множество детей, сообщает Times of India.

Все произошло в понедельник, 27 апреля, в деревне Дхиракула в восточном штате Одиша. Около 8:30 утра около 30 учеников местной школы сидели на улице, когда к ним приблизилась рептилия.

Щенок по кличке Кали первым заметил угрозу и бросился на ядовитую змею, встав между ней и детьми. Собака сражалась яростно, не отступая, получила укусы в пасть, но растерзала пресмыкающееся, не дав ему добраться до малышей. В результате ни один ребенок не пострадал.

Очевидцы отметили храбрость животного, спасшего жизни. Жители деревни почтили пса человеческими почестями: накрыли его тело белой тканью и украсили цветами, провожая в последний путь.

