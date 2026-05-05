Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Красноярский суд поддержал закон об усыплении бездомных собак

В Красноярске суд отказался отменять закон об эвтаназии бездомных животных
Илья Питалев/РИА «Новости»

Красноярский краевой суд отказал в удовлетворении коллективных исков граждан, требовавших признать недействующим региональный закон, разрешающий усыплять агрессивных бездомных животных. Об этом сообщила пресс-служба судов Красноярского края.

Истцы оспаривали несколько документов. В их числе закон края от 20 ноября 2025 года, который определяет правила обращения с животными, а также постановления правительства региона о работе с бездомными собаками и порядке содержания их в пунктах временного размещения.

Кроме того, граждане требовали отменить приказ министерства природных ресурсов о методике определения немотивированной агрессии у животных. Этот пакет документов в обиходе называют законом об эвтаназии бездомных животных. Суд, руководствуясь административным кодексом, отказал в удовлетворении всех требований.

«Решение может быть обжаловано в течение месяца», — сообщили в пресс-службе судов.

Закон разработали после трагедии в Березовском районе. В октябре 2025 года стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика возле СНТ «Теремок». Ребенок погиб.

До этого в крае действовал федеральный механизм ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат). Животное отлавливали, выдерживали карантин, прививали, стерилизовали и возвращали обратно. Краевой закон расширил основания для усыпления. Впервые разрешили умерщвлять здоровых собак по признакам немотивированной агрессии и по факту документально подтвержденного нападения на человека.

Ранее в Красноярском крае стая собак напала на девочку на детской площадке.

 
Теперь вы знаете
Дьявол носит Прада, но с «Алиэкспресс»: за что критики разнесли сиквел, который ждали 20 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!