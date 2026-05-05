Красноярский суд поддержал закон об усыплении бездомных собак

Красноярский краевой суд отказал в удовлетворении коллективных исков граждан, требовавших признать недействующим региональный закон, разрешающий усыплять агрессивных бездомных животных. Об этом сообщила пресс-служба судов Красноярского края.

Истцы оспаривали несколько документов. В их числе закон края от 20 ноября 2025 года, который определяет правила обращения с животными, а также постановления правительства региона о работе с бездомными собаками и порядке содержания их в пунктах временного размещения.

Кроме того, граждане требовали отменить приказ министерства природных ресурсов о методике определения немотивированной агрессии у животных. Этот пакет документов в обиходе называют законом об эвтаназии бездомных животных. Суд, руководствуясь административным кодексом, отказал в удовлетворении всех требований.

«Решение может быть обжаловано в течение месяца», — сообщили в пресс-службе судов.

Закон разработали после трагедии в Березовском районе. В октябре 2025 года стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика возле СНТ «Теремок». Ребенок погиб.

До этого в крае действовал федеральный механизм ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат). Животное отлавливали, выдерживали карантин, прививали, стерилизовали и возвращали обратно. Краевой закон расширил основания для усыпления. Впервые разрешили умерщвлять здоровых собак по признакам немотивированной агрессии и по факту документально подтвержденного нападения на человека.

Ранее в Красноярском крае стая собак напала на девочку на детской площадке.