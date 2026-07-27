ФССП сообщила о значительном увеличении количества выдворенных из России иностранцев

С января по июнь 2026 года из России выдворили почти 44 тыс. граждан иностранных государств и лиц без гражданства. Об этом газете «Ведомости» сообщили в Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Всего за первое полугодие за пределы РФ в 59 государств депортированы 43 700 иностранцев.

В ФССП отметили, что в первом полугодии 2025 года из России было выдворено 26 400 иностранных граждан и лиц без гражданства. Таким образом, в этом году количество депортаций возросло на 65,5%. По мнению экспертов, рост может быть связан с тем, что вслед за ужесточением миграционного законодательства РФ ужесточается отношение судебной системы к иностранным гражданам, и суды все чаще принимают решения о выдворении.

21 июля сообщалось, что Госдума расширила список оснований для выдворения мигрантов из России.

Ранее Володин обозначил требования к мигрантам в России.