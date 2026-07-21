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Общество

Госдума расширила список оснований для выдворения мигрантов из России

Госдума приняла закон о расширении перечня статей КоАП с выдворением мигрантов
Максим Блинов/РИА Новости

Депутаты Госдумы приняли поправки в законопроект о выдворении мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что поправки приняты ко второму чтению закона о расширении перечня оснований для выдворения мигрантов с территории Российской Федерации.

Изначально предлагалось увеличить с 22 до 43 число статей Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), однако с учетом поправок их количество составит 45. Теперь мигрантам будет грозить выдворение за дискриминацию и нарушение прав и свобод человека, а также неповиновение военнослужащим на границе.

Кроме того, законопроект увеличивает штрафы по ряду миграционных статей и исключает для нарушителей возможность ссылаться на гуманитарные обстоятельства, чтобы избежать выдворения.

8 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий дополнительные требования для трудовых мигрантов. Документ обязывает иностранцев обеспечивать себя и свою семью на уровне не ниже прожиточного минимума. В противном случае им не будут продлевать патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе со своими детьми покинуть страну в течение 15 дней.

Ранее в Госдуме предложили ограничить льготы для получивших гражданство РФ мигрантов.

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