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Режим ЧС ввели еще в одном муниципалитете Ростовской области из-за шторма

Слюсарь: в Азовском районе Ростовской области введен режим ЧС из-за непогоды
Telegram-канал «Юрий Слюсарь»

Власти Ростовской области ввели муниципальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Азовском районе из-за непогоды. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Также режим ЧС сохраняется в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах. Также в четырех муниципальных образованиях объявлен режим повышенной готовности.

Глава региона сообщил, что восстановлена подача электричества в домах половины жителей области и отремонтировано свыше 70% поврежденных линий и подстанций. По словам Слюсаря, ремонт осложняется упавшими деревьями на линии электропередачи.

Говоря о водоснабжении, губернатор добавил, что его восстановили в нескольких шахтерских территориях региона, а также в Целинском и Весёловском районах.

Штормовой ветер, гроза и сильный ливень обрушились на Ростовскую область вечером 25 июля, что привело к сбоям в работе систем жизнеобеспечения. В региональном управлении МЧС сообщили, что штормовое предупреждение в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений продолжит действовать 26 и 27 июля.

Для ликвидации последствий непогоды привлечены 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 специалиста и 47 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ураган повалил деревья и оставил без света микрорайон.

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