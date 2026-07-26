Спустя три дня в регионе России потушили пожар на загоревшемся из-за БПЛА объекте ТЭК

В Ульяновской области полностью потушили пожар после прилета на объектеТЭК

В Ульяновской области полностью потушили загоревшийся после атаки БПЛА объект ТЭК (топливно-энергетического комплекса) в Новоспасском районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Там заявили, что экстренные службы вернулись в пункт постоянной дислокации.

23 июля объект ТЭК в Ульяновской области атаковали БПЛА. Там возник пожар. Для ликвидации последствий прилета был создан оперштаб. На место возгорания направили усиленные пожарные расчеты. Никто не пострадал, сотрудников предприятия своевременно эвакуировали.

26 июля губернатор Алексей Русских сообщил о ликвидации открытого огня на объекте. Пламя не распространилось на гражданскую инфраструктуру, взрывов топлива не произошло. Пожарные начали профилактическую поливку. В борьбе с огнем участвовали более 300 человек и 83 единицы техники.

По словам главы области, во время ремонта сотрудники «Промтехинвеста» могут оказаться в ситуации «вынужденного простоя». Власти региона готовят меры по поддержке людей и самого предприятия.

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