На третьи сутки в регионе России после прилета БПЛА потушили объект ТЭК

В Ульяновской области спустя более чем двое суток полностью потушили открытый огонь на объекте ТЭК (топливно-энергетического комплекса) в Новоспасском районе, написал в Telegram-канале губернатор Алексей Русских.

Чиновник отметил, что огонь не распространился на гражданскую инфраструктуру, взрывов топлива не произошло. Сейчас пожарные занимаются профилактической поливкой объекта. В борьбе с огнем участвовали более 300 человек и 83 единицы техники.

По словам главы области, во время ремонта сотрудники «Промтехинвеста» могут оказаться в ситуации «вынужденного простоя». Власти региона готовят меры по поддержке людей и самого предприятия.

23 июля объект ТЭК в Ульяновской области атаковали БПЛА. Там возник пожар. Для ликвидации последствий прилета был создан оперштаб. На место возгорания направили усиленные пожарные расчеты. Никто не пострадал, сотрудников предприятия своевременно эвакуировали.

Ранее дроны атаковали Тюмень в День города.