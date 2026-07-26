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Общество

Мужчина избил морского льва на пляже в Калифорнии

В США начали расследовать избиение морского льва на пляже в Калифорнии
Wikimedia Commons

В США началось расследование избиения морского льва на пляже в Калифорнии, передает NBC.

По данным телеканала, Служба морского рыболовства Нацуправления океанических и атмосферных исследований (NOAA) обратила внимание на распространившееся в сети видео. На нем в среду, 22 июля, мужчина пинал морского льва, усевшегося на краю набережной недалеко от бухты Ла-Хойя. Агрессия в отношении находящегося под охраной животного не прекратилась, даже когда оно попыталось скрыться.

По словам представителя NOAA Рейчел Хагер, расследование продолжается, но личность злоумышленника пока установить не получилось.

Прошлым летом в американском штате Флорида полицейские задержали капитана чартерного судна за жестокое обращение с акулой. По версии следствия, 22 мая около искусственного рифа в семи милях (11,2 км) от побережья 26-летний житель архипелага Флорида-Кис Зейн Гарретт с борта судна разделочным ножом нанес несколько ударов акуле в голову, а затем позволил истекающей кровью рыбе уплыть. Действия мужчины тоже сняли на видео, поэтому инцидент привлек внимание правоохранителей.

Ранее иностранец на глазах прохожих избил щенка в Екатеринбурге.

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