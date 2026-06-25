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Общество

«Что хочу — то и делаю»: иностранец избил щенка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге иностранец избил щенка на улице
Кадр из видео/Telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости»

В Екатеринбурге иностранец избил щенка на глазах прохожих. Об этом сообщает «4 канал».

Инцидент произошел в темное время суток на улице Готвальда. Мужчина вышел на прогулку с собакой и, когда животное не захотело возвращаться домой, он начал бить пса по спине и силой тащить в подъезд.

«Моя собака, что хочу — то и делаю. Я хочу домой, она не идет, поэтому я ее бью», — ответил агрессор на замечания.

После случившегося собралась группа неравнодушных, готовых забрать собаку. Пес оказался очень запуган и не выходил из клетки. Выяснилось, что мужчина является иностранцем и работает в России по трудовой визе. Он вел себя агрессивно и толкал собравшихся. Соседи предложили выкупить щенка и мужчина назвал цену в 100 тысяч рублей, однако после этого перестал выходить на связь.

Ранее на Урале мужчина избил свою собаку и перекрыл ей кислород.

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