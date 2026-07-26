Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Астраханские пожарные потушили второй за день пожар в сельской местности

Астраханское ГУ МЧС сообщило о тушении второго за день пожара в селе
Vadim Axel/Shutterstock/FOTODOM

В Астраханской области в селе Зубовка Черноярского района загорелись три жилых дома. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, сообщил региональный главк МЧС на своем официальном сайте.

В сообщении уточняется, что сигнал о пожаре в районе дома №1 на улице Гагарина в Зубовке поступил в середине дня. К месту происшествия были направлены бригады МЧС, скорой помощи, полицейские и сотрудники электросетей.

Возгорание охватило четыре жилых дома и три хозяйственных постройки на общей площади 300 кв. метров. Примерно через час его удалось локализовать, еще через полтора часа было ликвидировано открытое горение, а в 20:15 — полностью потушить. В ГУ МЧС по Астраханской области подчеркнули, что работа пожарных осложнялась жарой и сильным ветром, из-за которого пламя могло перекинуться на соседние строения.

Этот пожар стал уже вторым крупным подобным ЧП в регионе: до этого МЧС сообщало о борьбе с огнем в поселке Нижний Баскунчак Ахтубинского района. Там работу пожарных тоже затрудняли температура воздуха +40ºС и порывистый ветер.

По информации Астраханского ЦГМС, аномально жаркая погода с температурой до +40ºС создает повышенный класс пожарной опасности и значительно увеличивает риски возникновения новых возгораний в частном секторе и на природных территориях.

Ранее пожар со взрывами фейерверка произошел в торговом центре в Подмосковье.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 26 июля. Новые законы для россиян, смертельный ураган в Ростове и возвращение космонавтов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!