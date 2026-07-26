Астраханские пожарные потушили второй за день пожар в сельской местности

Астраханское ГУ МЧС сообщило о тушении второго за день пожара в селе

В Астраханской области в селе Зубовка Черноярского района загорелись три жилых дома. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, сообщил региональный главк МЧС на своем официальном сайте.

В сообщении уточняется, что сигнал о пожаре в районе дома №1 на улице Гагарина в Зубовке поступил в середине дня. К месту происшествия были направлены бригады МЧС, скорой помощи, полицейские и сотрудники электросетей.

Возгорание охватило четыре жилых дома и три хозяйственных постройки на общей площади 300 кв. метров. Примерно через час его удалось локализовать, еще через полтора часа было ликвидировано открытое горение, а в 20:15 — полностью потушить. В ГУ МЧС по Астраханской области подчеркнули, что работа пожарных осложнялась жарой и сильным ветром, из-за которого пламя могло перекинуться на соседние строения.

Этот пожар стал уже вторым крупным подобным ЧП в регионе: до этого МЧС сообщало о борьбе с огнем в поселке Нижний Баскунчак Ахтубинского района. Там работу пожарных тоже затрудняли температура воздуха +40ºС и порывистый ветер.

По информации Астраханского ЦГМС, аномально жаркая погода с температурой до +40ºС создает повышенный класс пожарной опасности и значительно увеличивает риски возникновения новых возгораний в частном секторе и на природных территориях.

Ранее пожар со взрывами фейерверка произошел в торговом центре в Подмосковье.