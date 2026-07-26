На тушение крупного пожара в астраханском поселке пригнали специальный поезд

МЧС: в Нижнем Баскунчаке огонь с сухой травы перекинулся на жилые дома

В поселке Нижний Баскунчак Ахтубинского района Астраханской области при возгорании сухой травы начался пожар в восьми жилых домах, двух хозяйственных постройках и двух пустующих строениях. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС на своем сайте.

В сообщении уточняется, что сигнал о возгорании в переулке Пугачева поступил на пульт диспетчерской сегодня около 11:20 по местному времени, после чего на место происшествия были отправлены пожарные, полицейские, бригады скорой помощи и сотрудники электросетей.

«Происходит пожар сухой растительности, 8-ми жилых домов, 2-х хозпостроек, 2-х неэксплуатирумых строений», — сообщили в МЧС.

По последним данным, площадь пожара достигла 900 кв. м. В ликвидации возгорания задействованы 25 сотрудников МЧС, пожарный поезд и восемь единиц техники. Тушение огня осложняется сильным ветром, скорость порывов которого достигает 20 м/с.

26 июля в Астраханской области объявлено экстренное погодное предупреждение в связи с температурой воздуха +40...42°. В целом ряде районов также продолжает действовать режим повышенной пожарной опасности.

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