Патриарх Кирилл: в России столько храмов, сколько никогда и нигде не строилось

Патриарх Кирилл заявил, что в РФ возводят столько храмов, сколько нигде в мире

В России строят столько храмов, сколько в мире никогда и нигде не строили, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения храма пророка Даниила на Кантемировской улице в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

«Что, это мы такие сильные и богатые? Совсем нет. Это все происходит потому, что нам предшествовал крестный подвиг», — сказал предстоятель Русской православной церкви.

В 2019 году патриарх заявил, что РПЦ возводит по три храма в сутки, потому что счастливая жизнь не может быть построена без бога. По его подсчетам, за 10 лет возводят 30 тыс. церквей.

Он пояснил, что это происходит не из-за избытка денег у РПЦ, а потому что народ России, прошедший через годы атеизма, пришел к пониманию, что без бога у него ничего не получается. Патриарх отметил, что людям нужны такие места, потому что в супермаркете «о всяком духе человек забывает».

Ранее жители российского города вышли на протест против строительства третьего храма на набережной.