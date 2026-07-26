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Общество

На Эльбрусе группа альпинистов подала сигнал помощи

На Эльбрусе группа из шести альпинистов попросила спасателей о помощи
Алексей Даничев/РИА Новости

Поисково-спасательные работы начались на горе Эльбрус (Кабардино-Балкария) после того, как группа альпинистов подала сигнал помощи. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Поступила информация о том, что на седловине горы Эльбрус на высоте 5,1 тыс. метров зарегистрированная группа альпинистов в составе шести человек не может самостоятельно спуститься», — говорится в сообщении.

На помощь к туристам выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

До этого сообщалось, что пострадавшего в Таджикистане российского альпиниста пока не могут эвакуировать из-за непогоды. Вылет спасательного вертолета на перевал Турамыс не возможен из-за плохой погоды. В связи с этим эвакуация постадавшего будет проводится позднее.

21 июля альпинист из России 22-летний Игорь Байер получил травму в результате падения с высоты во время восхождения на Памир в Таджикистане.

Ранее в горах Памира произошло землетрясение.

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