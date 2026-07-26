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Общество

Путин изменил порядок составления списков профессий для найма мигрантов

Путин передал МВД России право утверждать список профессий для мигрантов
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет министерство внутренних дел РФ правом утверждать списки профессий для квалифицированных трудовых мигрантов. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и ряд других законодательных актов. Поправки были разработаны по поручению, которое глава государства дал в августе 2025 года, и направлены на совершенствование механизмов привлечения иностранной рабочей силы и оптимизацию управления миграционными процессами.

Согласно закону, МВД будет определять перечни профессий, специальностей и должностей для двух категорий иностранных граждан.

Первая категория — это квалифицированные специалисты, которые получают право на оформление вида на жительство в России в упрощенном порядке, без необходимости предварительно получать разрешение на временное проживание.

Вторая категория — специалисты, которые могут трудоустраиваться по своей профессии вне установленных квот на выдачу разрешений на работу.

До сих пор этими полномочиями обладало министерство труда и социальной защиты РФ, за которым после вступления закона в силу сохранится функция согласования указанных перечней. Это, как поясняется, должно способствовать поддержанию оптимального баланса на рынке труда.

Кроме того, новый закон наделяет МВД правом разрешать иностранным гражданам и временно находящимся в России лицам без гражданства работать не только в том регионе, где было выдано разрешение на работу, но и в других субъектах федерации. Это должно сделать рынок труда более гибким и оперативнее перераспределять трудовые ресурсы в зависимости от экономической потребности.

Ранее Путин ввел новые требования для мигрантов.

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