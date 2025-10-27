Москвич сделал татуировку с коловратом и получил штраф

Осторожно, Москва: менеджер получил штраф после демонстрации тату с коловратом

Житель Москвы стал фигурантом разбирательств из-за татуировки с коловратом. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в теплое время года. 25-летний мужчина надел шорты и спустился в метро.

На станции «Кунцевская» сотрудники правоохранительных органов заметили рисунок на колене пассажира. Они посчитали, что молодой человек пропагандирует национализм.

«На заседании он полностью признал свою вину и раскаялся», – сообщается в публикации.

Суд признал фигуранта виновным в пропаганде экстремистской символики. Его обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Известно, что сам молодой человек работает ивент-менеджером. К административной ответственности до инцидента не привлекался.

До этого на Кубани 29-летний мужчина получил штраф за публичную демонстрацию запрещенной символики. В соцсетях молодой человек продемонстрировал татуировки клиентов с символами сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).

Ранее россиянин упрекнул незнакомца за яркие татуировки и поплатился.